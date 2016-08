Marmande Jardins de Beauchamp : une invitation au voyage

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Il aura fallu huit ans pour le réaliser. Les jardins de Beauchamp , c’est avant tout une histoire familiale. Celle d’Alain Jay, enfant de pépiniéristes, accompagné de son fils, Sébastien qui ont donné peu à peu vie à ces 15.000 m² de verdure, à côté de la petite entreprise familiale. Inaugurés en 2004, ils reçoivent le label « Jardin remarquable » en 2009.

Alain Jay exerce aujourd’hui le métier de paysagiste depuis plus de 40 ans. Ce jardin, c’est aussi une façon de partager avec sa clientèle sa passion pour les plantes, ainsi que son savoir-faire. Une source d’inspiration pour les jardiniers amateurs qui lui rendent visite.

Trois générations de pépiniéristes

Influences japonaises, anglaises, exotiques, patio ombragé, labyrinthe végétal, cascade pyrénéenne enrochée… Les thèmes se succèdent tout au long du sentier. L’eau est un fil conducteur. S’il faut compter une heure pour la visite, les bancs installés à plusieurs endroits invitent le visiteur à prolonger son passage. Les propriétaires proposent d’ailleurs une carte d’entrée qui permet, pour 15€ par an, un accès illimité aux jardins. « Nous recevons régulièrement des peintres, des photographes ou des personnes qui viennent lire » explique Sylvie Jay. Un lieu qui se prête à la paresse donc… Et ceci par toutes les saisons.

« Quand il a gelé, c’est magnifique » nous a-t-on confié.

Rue des Isserts à Marmande. 05.53.64.30.12. Ouvert tous les jours (lundi de 14h à 18h30, du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30). Fermé le dimanche en juillet, août et septembre. Tarifs : 6€ par adulte, 5,50€ pour les groupes à partir de 10 personnes.