[JARDIN] Quels soins et aménagements à la saison froide

« Il faut bichonner votre jardin afin qu’il retrouve sa splendeur à l’arrivée des beaux jours », résume Jean-Michel Bertaux, chez Palin Espaces Verts, paysagiste labellisé Jardins d’Excellence. Et il vous explique comment…

Pailler et hiverner

Les végétaux aussi ont besoin d’un manteau chaud en hiver ! Dès les premiers frimas, hivernez les pots qui peuvent l’être, en les plaçant dans une serre non chauffée par exemple, et entourez ceux que vous ne pouvez pas déplacer dans une couverture chaude ou un voile d’hivernage. Renouvelez ensuite le paillage au pied des plantes (de la véritable paille fait très bien l’affaire justement, ou encore du carton non imprimé). Puis, à l’arrivée des flocons, protégez les feuillages avec des voiles d’hivernage.

Entretenir les gazons

En automne, vous pouvez aussi apporter une fertilisation à vos pelouses et veiller à un ramassage régulier des feuilles pour éviter l’asphyxie des gazons.

Aménager des allées d’accès à la maison

Il pleut, il fait froid, les feuilles mortes tombent au sol et les extérieurs sont glissants, sales… Les abords de la maison peuvent devenir dangereux en automne et en hiver. Ils demandent donc une attention particulière. Évacuez les feuilles, désherbez les graviers et faites entretenir si nécessaire les matériaux de surface (pierre, bois, béton, bitume, revêtement stabilisé ou enrobé).

L’astuce du paysagiste Pierre-Alexandre Risser : fixez un grillage à poule sur une allée en bois pour éviter toute glissade. Nettoyez aussi les terrasses au démoussant. Enfin, vous pouvez mettre en place un éclairage adapté pour ces saisons à jours raccourcis.

Pensez aussi à…

Bêcher les massifs, tailler les arbres et arbustes, nettoyer les bassins, installer des abris pour les oiseaux et insectes, vidanger les réseaux d’arrosage pour écarter tout risque de gel… La liste est longue. Vous pouvez aussi pré-tailler les rosiers, apporter un engrais de fond aux massifs… Et pourquoi ne pas profiter de ce moment de pause pour réfléchir à l’installation de clôtures et brises-vue, à la réalisation de maçonnerie, à la mise en place de chalets de jardins et de structures décoratives type pergola, carport ou tonnelle, à l’installation d’une terrasse ou d’une piscine ? C’est effectivement le moment idéal pour être fin prêt aux beaux jours.

www.jardinsdexcellence.com

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang