JARDIN. L’hortensia macrophylla, un bouquet venu du Japon

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Un ornement de charme depuis des siècles

Jusqu’au 18e siècle, l’hortensia macrophylla est une plante endémique de Honshu, la plus grande île du Japon. Les artistes de la région s’extasient sur sa beauté depuis longtemps. La plante est ensuite implantée en Chine, en Nouvelle-Zélande ou en Angleterre.

Jacques Cels, pépiniériste des Montrouge est le premier à avoir un spécimen dans l’Hexagone. L’ « hortensia à grandes feuilles » s’est parfaitement adapté au climat tempéré. Il apprécie tout particulièrement les douceurs océaniques de la côte Atlantique.

Une plante amoureuse de l’extérieur

Même si l’on peut cultiver l’hortensia macrophylla en pot, la plante s’épanouit bien mieux en pleine terre. Elle profite de la saison hivernale pour reprendre des forces jusqu’à sa prochaine floraison.

On la plante en automne dans une terre riche en humus. Il faut maintenir une distance d’un mètre entre chaque plant et choisir un endroit à l’ombre légère, adossé à un mur par exemple, orienté nord ou ouest.

Attention, durant les trois premières années de sa vie, l’hortensia macrophylla nécessite des soins particuliers (arrosage à l’eau de pluie, paillage en écorce de pin…).

Différentes couleurs selon l’acidité du sol

Quatre mois de floraison. Cette longévité a permis à l’hortensia macrophylla de se faire un nom. Son entretien facile n’y est pas étranger non plus. Les fleurs vont du blanc au mauve, en passant par différents roses et bleus.

L’ « hortensia à grandes feuilles » a également la particularité de fleurir de différentes couleurs, selon le sol dans lequel il est planté. Le même pied donne des fleurs bleues dans un sol acide ou des fleurs rouges dans une terre basique.

Fiche technique

Nom latin : Hydrangea macrophylla

Famille : Hydrangeaceae

Origine : Japon

Type : Arbuste d’ornement

Dimensions : 1 à 2 m

Semis : Mars

Plantation : Septembre ou mars

Rempotage : Printemps ou fin d’été

Floraison : Juillet à octobre

Exposition : Mi-ombre

Sol : Non calcaire

APEI-Actualités. M.B.

Crédits des visuels :

Hortensia1 ©Aquaphoto Fotolia

Hortensia2 : ©Galitskaya – stock.adobe.com

Hortensia3 : ©Kazaalong – stock.adobe.com