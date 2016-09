Agen Jacques Laurans, l'intérimaire à la FFR

Pour trois mois, d’ici les élections de la FFR, Jacques Laurans, président du comité du Périgord-Agenais a été élu secrétaire général de la Fédération, à la suite de la démission d’Alain Doucet, l’un des candidats opposés au président sortant Pierre Camou. Les élections auront lieu le samedi 3 décembre.

Le patron du P-A écrit ceci dans la newsletter de vendredi: “le Comité Directeur de la Fédération, réuni ce matin à MARCOUSSIS, m’a désigné à l’unanimité pour assumer les fonctions de Secrétaire Général pendant les douze semaines qui nous séparent de l’élection fédérale. Je suis particulièrement honoré de cette reconnaissance qui, au-delà de ma personne, rejaillit sur l’ensemble des Clubs et des licenciés du Périgord-Agenais. Ces nouvelles responsabilités ne me couperont pas, bien au contraire, de mes obligations au sein du Comité, et je remercie par avance toutes celles et tous ceux qui, pendant les trois mois qui viennent, m’aideront à assumer cette charge dont je suis fier.”

Dans sa longue carrière de haut dirigeant sportif, Jacques Laurans a déjà occupé cette fonction, avant de devenir vice-président de la FFR, puis président du Comité des VI Nations et un des directeurs du Rugby World Cup Limited, l’organe spervisant l’organisation de la Coupe du Monde.