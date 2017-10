Septième manche du Top 14 ce week-end avant une pause européenne. Le staff bordelo-béglais a décidé d’intégrer dans le groupe Jean-Baptiste Dubié, de retour de blessure, et Blair Connor pour la première fois de la saison après son opération à la main. C’est au Matmut Stadium qu’aura lieu ce choc face à Toulon et les Unionistes, président, staff et joueurs réunis, attendent le soutien massif du public dans un stade qui sonne souvent creux. Jacques Brunel abonde en ce sens.

“Jacques, après les victoires face à Montpellier et Oyonnax, “jamais deux sans trois” comme on dit ?

On va tomber sur une équipe de Toulon qui est en confiance, qui gagne des matchs même si parfois c’est un peu dans la difficulté. Il va y avoir deux équipes en confiance en fait, mais eux ont plus d’ambitions déclarées que nous. Nous voulons absolument préserver notre invincibilité à domicile et c’est forcément un beau challenge.

Comment percevez-vous Fabien Galthié leur entraîneur ?

Pour moi, c’est un redoutable technicien, un très très bon entraîneur et je sais que si ce sera difficile samedi, cela le sera encore plus dans les mois qui vont venir. Il a la volonté de faire jouer un rugby basé sur le mouvement, l’intensité et la vitesse, d’utiliser toutes les zones pour cela. Un rugby plus international en fait, le rugby qui gagne sur tous les hémisphères.

Chaban ou le Matmut pour vous c’est bonnet blanc et blanc bonnet ?

On n’aime pas jouer au Matmut. Il nous faut une grosse affluence car dans ce stade, si jamais on n’est pas nombreux, cela ne rend pas bien. Le Matmut est moins chaleureux et il faut au moins 30.000 spectateurs pour que cela rende bien.”