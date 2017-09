Le dispositif les Itinérances d’Automne, porté par le réseau de lecture publique de la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde, poursuit ses animations depuis son lancement, le week-end dernier, à Morizès. Le thème, la couleur, permet la création de toutes formes d’activités comme des ateliers créatifs, des rencontres ou encore des jeux. Et ce sera une nouvelle fois le cas ces prochains jours, de Gironde-sur-Dropt à Saint-Hilaire-de-la-Noaille en passant par Noaillac et Auros.

Marjorie Beal en rencontre à la médiathèque

Samedi 30 septembre, la médiathèque intercommunale Jean Pauly accueille Marjorie Beal, auteur illustrateur venue de Bordeaux. Elle viendra parler de ses travaux très colorés et qui s’adressent aux enfants jusqu’à 12 ans. “À la Campagne” et “Le Souffle de l’océan” en sont des bons exemples. La rencontre commencera à 10h30 avant une animation avec des papiers en couleurs. Ses albums seront en vente sur place. (Atelier ouvert à partir de 6 ans. Contact : 05.56.61.18.73)

Par la suite, c’est à Noaillac qu’il faudra se rendre, dimanche 1er octobre, à 14h45, pour une marche ludique et familiale de 7 km jalonnée de rébus, charades et énigmes qui feront rire jaune et rendront vert de rage. Le départ se fait de la bibliothèque municipale.

Mercredi 4 octobre, la journée sera particulièrement animée avec, tout d’abord, un atelier sur la technique du martelage sur tissu ouvert aux jeunes de 6 à 10 ans agrémenté de lectures, de 14h30 à 17h, à la biblitothèque de Saint-Hilaire-de-la-Noaille. Enfin, à Auros, la bibliothèque proposera des initiations à une multitude de jeux (Tantrix, Mémory, jeux en bois, jeux de stratégie, loto…) s’adressant à toute la famille.