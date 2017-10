Les Itinérances d’Automne amorcent leur dernier virage avant la fin du festival itinérant du réseau de lecture publique de la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde. Jusqu’au 28 octobre, de nombreuses animations et ateliers vont être proposés sur l’ensemble du territoire. En voici six à retenir d’ici la jeudi 26 octobre, elles se dérouleront à Monségur, Gironde-sur-Dropt, Noaillac et Loupiac-de-La-Réole.

Le programme de la semaine

À Gironde-sur-Dropt (médiathèque Jean Pauly)

Samedi 21 octobre, à 15h, initiation à une multitude jeux de sociétés comme Tantrix ou encore Memory.

À Noaillac (bibliothèque)

Samedi 21 octobre, à 15h, le Certif avec dictée et problème au programme autour des couleurs. À partir de 12 ans.

À Loupiac-de-La-Réole (bibliothèque)

Mercredi 25 octobre, à 15h, jeux traditionnels et jeux numériques pour relever des défis surprenants dans les formes et les couleurs.

À Monségur (médiathèque de proximité)