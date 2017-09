22 ans après, Isabelle Durand-Daubin a raccroché les chaussons de danse… Du moins, en ce qui concerne l’école Temps Danse qu’elle a créée. La Réolaise, qui a côtoyé jusqu’à deux générations d’élèves, sentait le besoin d’un souffle nouveau. Et c’est avec un différent projet qu’elle compte s’élancer à nouveau dans la cité millénaire : la Compagnie Dantzarisa.

Faire vivre La Réole

À travers cette association, Isabelle Durand-Daubin souhaite promouvoir la danse lors d’événements se déroulant à La Réole et ses alentours. Mais l’ancienne pensionnaire du Jeune Ballet d’Aquitaine n’est pas seule puisqu’une douzaine d’anciens élèves de l’école Temps Danse l’ont suivie dans cette aventure qui restera amateur. Les répétitions vont bientôt démarrer pour une première représentation début décembre.

Pour la Réolaise, ce projet trottait dans sa tête depuis un certain temps. « J’ai envie de participer aux événements et de faire vivre La Réole. Je n’avais pas trop le temps avant ». Et avec l’aide de la mairie, l’association a pu avoir une salle de répétition, ce qui représente un beau pas en avant. Dans le contenu des spectacles, il y aura beaucoup de surprises mais aussi des reprises des meilleurs ballets créés par la professeur lors des 20 dernières années allant de la danse classique et moderne jusqu’au jazz.

La danse m’a permis de me soigner

Au-delà d’une passion, la danse a d’abord été une sorte de thérapie pour Isabelle Durant-Daubin. « Petite, j’étais atteinte d’une importante scoliose. J’avais le choix entre faire de la natation ou de la danse » explique-t-elle avant d’ajouter : « La danse m’a redressé la colonne vertébrale. Elle m’a permis de me soigner ».

La Réolaise a bien rendu à cet art ce qu’il lui a donné en transmettant pendant plus de deux décennies ses capacités acquises à l’Opéra de Marseille, entre autres. Néanmoins, ce n’est plus dans la salle de cours mais sur scène que l’on pourra la retrouver à l’avenir. Le rendez-vous est pris pour le prochain Téléthon.