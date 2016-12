La soirée électro Invasion Sonore a tenu toutes ses promesses à l’espace expo samedi soir. De 23h à 6h du matin, plus de 500 aficionados sont venus assister aux différents sets de DJ.

« Nous sommes vraiment satisfaits, avec plus de 500 spectateurs. Il n’y a eu aucun souci de sécurité, un public respectueux et nous n’avons entendu que des retours positifs », se félicite Paul Vassalerie, président du collectif E.Generation, à l’origine de cette soirée.

Nouvelle invasion prévue

Face à ce succès, les membres du collectif E.Generation se préparent déjà à lancer une deuxième édition qu’ils espèrent encore plus belle. « Nous allons organiser un Invasion Sonore 2 l’année prochaine, encore une fois à l’espace expo », annonce Paul Vassalerie. De quoi ravir tous les fans de musique électro.