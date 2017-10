Le leader n’a pas eu la partie facile à Poitiers mais Blaye, qui ne peut plus se cacher désormais, a trouvé les ressources nécessaires pour engranger un cinquième succès consécutif. Et les deux mi-temps ont eu un peu la même physionomie. En effet, alors que les Girondins étaient menés de six points à l’entame de la dernière minute du premier acte, Rémi Lamarque trouvait les clés de la défense adverse pour marquer un premier essai qui permettait aux siens de virer en tête aux citrons (9-10). De retour sur le pré, Thomas Lamarque permettait aux visiteurs de faire le premier break de la partie (9-17), avant que les locaux ne recollent au score en deux temps.

Dos à dos à un quart d’heure de la fin

A 17-17, alors qu’il restait 15 minutes à jouer, les deux équipes semblaient devoir se neutraliser. Mais les Blayais tentaient un dernier coup de poker dans la dernière minute, un coup gagnant signé de nouveau Thomas Lamarque, un essai qui scellait le sort du match et le score final. Le leader ont dû s’employer pour ramener ce nouveau succès, ce dernier lui donnant en l’occurrence quatre unités d’avance désormais sur son dauphin, Floirac. Les Blayais recevront le week-end prochain la formation de Rochefort dans le cadre de la sixième journée.