Agen Interview de Jalil Narjissi (SUA): tout feu, tout flamme

Quinze ans de professionnalisme, 12 saisons et 311 rencontres sous les couleurs agenaise, Jalil Narjissi mérite le respect. Ce fidèle soldat a mené campagnes et combats avec acharnement. Homme de parole, il est entier, reconnaissant à l’égard de ceux qui lui font confiance. A Castres (2001 – 2004), le talonneur international marocain s’est fait un nom avant de faire son trou au SUA.

Élevé dans le « 93 », l’enfant de la cité de Seine-Saint-Denis a appris tout petit à se faire respecter. «Quand il fallait défendre son immeuble, j’étais au pied de la tour.» Aussi dur que sensible, l’émotion l’a gagné à sa sortie en Top 14 ! Ça fait quatre mois qu’il a livré son dernier match professionnel.

A 36 ans, la retraite a sonné, alors qu’il pensait faire du rabiot. Depuis, on lui a collé de possibles et improbables solutions de reconversion. Connu pour son franc-parler, Jalil Narjissi se confie dans Ohvalie.

“Revenir au SUA oui, mais sous certaines conditions”

On a dit et écrit beaucoup de choses à ton sujet sur ton devenir au SUA. Qu’en est-il précisément ?

J’ai rencontré à plusieurs reprises les présidents. Sur le principe, c’est bien qu’ils aient pensé à moi pour tenir un rôle dans le fonctionnement du club. Il a été question d’intégrer le staff, d’intervenir auprès de Mauricio Reggiardo. Une fonction sur le terrain qui ne m’aurait pas déplu. Sauf qu’il n’y avait rien de contractuel. Je veux bien m’investir au SUA, c’est mon club, je l’aime. Mais j’ai une famille à nourrir, je suis comme tout le monde… Le président Alain Tingaud a exprimé son souhait que je prenne des responsabilités au sein d’une cellule de reconversion. Pour moi, ce projet est assez vague. Je cherche encore des réponses.

Avant d’évoquer ta retraite, tu formulais bien le désir de prolonger ta carrière de joueur, n’est-ce pas ?

C’est vrai que j’ai encore envie de jouer. J’aurais accepté une reconduction d’un an. Tout en comprenant que derrière, il y a des jeunes qui poussent. Que la relève est en route. Il est possible que ma situation en fin de contrat et que mon projet de passer ma formation professionnelle de sapeur pompier aient quelque part arrangé la direction. Sachant que ces deux activités sont incompatibles.

Avais-tu des revendications salariales élevées ?

Si l’argent avait dicté ma carrière, je serais parti du SUA. Des offres, j’en ai eu. Je suis toujours resté à Agen. Je n’ai jamais été gourmand. Ma conviction: les joueurs marquant une fidélité à leur club coûtent moins cher que ceux qui le traversent de manière éphémère. Des mercenaires, il y en a, je ne suis pas de cette espèce. Je ne me suis jamais plaint. J’ai appris de la vie. Très tôt. J’ai vu ce que c’était le travail. Bosser à Rungis, à remuer les carcasses de viande.

Alors, dans ce cas tu aurais pu signer ailleurs qu’à Agen ?

J’ai toujours dit que je ne me voyais pas porter un autre maillot que celui du SUA. J’y suis viscéralement attaché. Je pense l’avoir prouvé dans ma carrière. D’ailleurs, je vais vous faire une confidence : un agent m’a contacté en septembre pour Montpellier Hérault, en quête d’un joker médical. J’ai refusé car je me suis engagé dans ma formation de sapeur pompier professionnel depuis le 1er septembre. Quand je m’engage dans une voie, je le fais à fond.

“Je ne suis pas un mouton”

Servir le club agenais dans une mission particulière est donc pour l’instant inconcevable ?

Effectivement, mon avenir immédiat c’est de passer mes diplômes, de valider ma formation de pompier. C’est mon objectif premier. Par contre, envisager d’intégrer d’une manière ou d’une autre le SUA, j’avoue que je suis circonspect.

Que veux-tu dire ?

Je suis droit dans mes bottes. Si on devait faire appel à moi, je serais d’accord, à condition que ma mission soit clairement définie. Pour tout dire, il y a des choses qui me dérangent. Certains fonctionnements me déplaisent. Travailler pour le SUA, oui mais pas à n’importe quel prix ! Tout dépend aussi avec qui et surtout si chacun est à sa place. Je ne suis pas un mouton.

Que reproches-tu au club ?

Je regrette que le SUA perde son identité agenaise. On ne vit pas avec le passé, je suis d’accord, mais on le respecte. L’histoire d’un club aide à construire. Ça me fout les boules que des personnalités comme Daniel Dubroca que j’estime, que des Tolot, Malbet et autres, aient laissé beaucoup d’énergie, et qu’en retour, par maladresses, on s’en soit coupé. Je pense aussi à Jeannot Crenca. Pour moi, c’est un bon coach. Il méritait mieux que la sortie qu’on lui a réservé. Je trouve ça bien triste. Ce milieu professionnel est impitoyable. Son successeur, Mauricio Reggiardo, n’y est pour rien. Je suis sûr qu’il a le profil pour réussir à Agen, que j’ai toujours comparé à un village gaulois.

“J’ai failli périr dans un incendie”

Jalil Narjissi suit sa formation de sapeur pompier à l’école de Houeillès. L’ancien talonneur du SUA loge les jours de la semaine au centre. Durant quatre mois, il suit des cours théoriques, pratiques, des tests physiques et sportifs. Au programme : natation, endurance cardio-respiratoire, endurance musculaire-abdominale, souplesse, vitesse et coordination. Pompier volontaire depuis 5 ans, il montait des gardes deux nuits par semaine à la caserne du Passage d’Agen. Au fait, pourquoi ce métier ?

«Cette vocation s’est déclarée très vite. J’avais 4-5 ans, quand j’ai eu la peur de ma vie. J’étais bloqué dans un immeuble ravagé par un incendie. Je dois la vie à un pompier. Dans cette épreuve, j’ai compris ce jour-là la notion de courage.»

“A Fleurance, je serai dispo en décembre”

Fin août, à la surprise générale, «Jal» signe une demande de mutation au club de Fleurance (Fédérale 2). Pourquoi ce choix ? «C’est parti tout bêtement d’un tournoi de beach rugby à la Grand-Motte, parrainé par Fulgence Ouedraogo. J’y ai participé avec mon ami et ancien partenaire Luc Lafforgue. Il m’a dit : viens à l’ASF, tu verras, c’est sympa. J’ai fais la rencontre de dirigeants humains, adorables, à l’image du président Michel Courtès. Le club pourra compter sur moi à partir de décembre. Je ne prendrai aucun risque par rapport à ma formation de sapeur pompier. De toute façon c’est proscrit.» Qui jouera talonneur puisque Benjamin Noirot (ex-Biarritz) a également signé ?

«Il y a aussi un petit talon très intéressant. On pourra amener notre expérience en troisième ligne. J’ai déjà occupé ce poste. On verra bien.» Affûté, Jalil s’investira alors à 200 %, comme il l’a toujours fait.