Cela est devenu incontournable depuis quelques années. Avant de déterminer la prochaine destination de leurs vacances, les touristes scrutent attentivement les sites d’avis aux consommateurs.

Le site web américain, Tripadvisor, est l’un des plus consultés. « 80 % des touristes consultent les avis des autres clients avant de choisir », explique Christelle, animatrice numérique de territoire à l’office de tourisme de Val de Garonne, « ces sites sont devenus incontournables. Ils sont acteurs à part entière et on ne peut pas les occulter ». Un avis que partage Jérémy Hache, directeur de l’office de tourisme du Val d’Albret. « Avec l’offre concurrentielle, les avis que laissent les clients sont plus que déterminants. Ces sites peuvent faire la différence dans le choix des clients sur telle ou telle destination et encore plus sur le choix des établissements ». Du côté de Casteljaloux, la responsable, Cécile Cazenave, confirme qu’ils peuvent « faire la pluie et le beau temps ». « Mais pour être sûr de ne pas se tromper, le plus efficace reste les offices de tourisme » insiste-t-elle. Même son de cloche du côté de l’office de tourisme du pays de Duras : Catherine, responsable de la communication, met en avant « l’importance de ces avis » en nuançant « c’est toujours le même problème de la subjectivité ».

A double tranchant

Pour les acteurs touristiques, cela est à double tranchant. Parfois, les commentaires sont négatifs, presque corrosifs. « On peut être sûr que si cela se passe mal avec un seul client, on va retrouver un avis sur Tripadvisor », glisse Pascal Sanchez, gérant de Cap Cauderoue à Barbaste. Cet été encore, des structures en font les frais. À l’image du Lud’o Parc qui se fait cisailler dans de nombreux commentaires. La note de 3 en dit long sur la teneur des avis parfois salés. 60 % des avis jugent la structure « moyen, médiocre voire horrible ». « Abandonnée », « faites demi-tour », « tristesse », « mécontentement » : voici un florilège des commentaires laissés sur Tripadvisor concernant la structure aquatique gérée par Equalia. Certains n’hésitent pas à laisser également des photos surtout sur l’état des plages avec des herbes coupées qui n’ont pas été coupées. D’autres remettent en cause également l’état des bassins que certains jugent « sales ». Malgré plusieurs tentatives, nous n’avons pas réussi à joindre les responsables du site néracais pour qu’ils donnent leur avis sur ces remarques acerbes.

Voilà une catégorie qui est dans l’œil du viseur de Tripadvisor. Tous les restaurateurs ne font pas l’unanimité. Cependant, certains remettent en cause l’objectivité de ce site. « On peut acheter des avis positifs si on le souhaite », précise un gérant qui souhaite garder l’anonymat « parfois il y a aussi certains concurrents qui n’hésitent pas à vous dézinguer ». Du côté des clients, nombreux avouent accorder de « l’importance à ces avis ». « Bien évidemment, quand on est en vacances, on ne peut pas aller au restaurant tous les jours. Donc avant, on regarde les avis pour choisir une table », avoue Sophie, une touriste séjournant à Barbaste. D’ailleurs, des clients n’hésitent pas à aller à tel ou tel endroit « s’ils sont mal notés ». « Il est vrai que les restaurants sont souvent la cible des critiques », place Cécile de l’office de tourisme de Casteljaloux « pour cette raison, dès que je vais dans un établissement, je laisse un avis. C’est important pour les gérants d’avoir des soutiens ».

Le combat de Xavier Denamur

Installé à Nérac, Xavier Denamur possède plusieurs établissements à Paris dans le quartier du Marais dont les Philosophes. Ardent combattant de la malbouffe, il est parti en guerre contre ce site n’hésitant pas à répondre à chaque avis négatif. À la mi-août, le chef d’entreprise écrivait sur sa page Facebook pour annoncer la thématique d’une émission à laquelle il allait participer : « Tripadvisor et les autres sites d’évaluation seront à leur tour évalués. Bien que sur la plage, je participerai via une petite interview téléphonique à mettre mon grain de sable dans la belle mécanique de ces sites vampires qui sucent les marges des commerçants et évitent de payer des impôts ».

L’e-réputation à consolider

Du côté de l’office de tourisme de Marmande, Christelle conseille « de toujours répondre aux avis ». « Même s’ils sont négatifs », insiste-t-elle « en restant très courtois bien sûr. S’il y a un problème, il faut toujours l’expliquer et apporter une solution au client qui laisse un avis négatif ». Une habitude à prendre pour consolider l’e-réputation. Et de conclure : « Autant elle est difficile à faire qu’elle peut se défaire, hélas, en quelques clics ».