Ce samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h, une expérience d’écoute du paysage avec les Kaléidophones est proposée sur l‘île de Raymond à Paillet.

Cette installation est réalisée par la Compagnie Décor Sonore et Florian Bousquet, animateur espaces naturels.

Sculptures ou instruments d’écoute ? Percevoir le monde réel en temps réel, voilà quelque chose que nous ne faisons que de plus en plus rarement. À travers cette installation, Décor Sonore vous invite à expérimenter diverses manières de goûter à écouter la nature et à partager vos sensations.Installés sur l’île, les Kaléidophones évoquent des appareils scientifiques d’observation, des jumelles sonores pour l’écoute à l’affût, ou encore d’étranges fleurs mécaniques géantes dont les corolles prennent la forme de pavillons de phonographe, de paraboles, de coquillages ou de cornes d’abondance que le spectateur peut orienter à volonté. Le paysage sonore peut ainsi être scruté, découpé,cadré par l’écoutant, et des détails inattendus, poétiques ou inexplicables y apparaissent, comme des confidences cachées dans le paysage.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h à l’île de Raymond à Paillet. Visites guidées du site toutes les 15 mn. Tout public à partir de 5 ans. Réservations : 05.56.62.72.98; mail : secretariat@cdc-coteauxdegaronne.fr