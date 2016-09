Salles [Insolite] Quand le match Gimont-Salles devient de l'opéra

Il faut croire que dans la rédaction du Midi Olympique se cache un grand mélomane. En lisant la fiche technique du match de Fédérale 2 entre Gimont-Salles, on apprend que Bach et Mozart ont pris à revers la défense visiteuse et que Haydn et Debussy leur ont répondu coup pour coup. Apparemment, Van Beethoveen, Berlioz et Schuman n’ont pas été très disciplinés puisqu’ils se sont pris un carton blanc…

Peut-être un peu surmené le secrétaire de rédaction du Midol ? Ses collègues lui avaient pourtant demandé d’arrêter avec sa musique classique à plein tube le dimanche soir dans la rédaction, en plein bouclage. Mais bon, c’est comme pisser dans un violon… Voilà le résultat !