Ces derniers jours, Bordeaux s’est retrouvé au centre de l’attention médiatique après plusieurs articles concernant l’autocollant “Parisien, rentre chez toi” et les mouvements du collectif antifasciste Pavé Brûlant. Et si le maire de la capitale girondine, Alain Juppé, a indiqué via Twitter qu’il envisageait de saisir la justice, du côté du Sud Gironde, cette histoire semble avoir donné des idées.

“Parisien, viens chez nous”

Comme la ville de Libourne, la société Les Stratégies Primitives, spécialisée entre autres dans le conseil en communication et la création graphique, en a profité pour publier sur les réseaux sociaux un autocollant un peu plus accueillant : “Parisien, viens chez nous”. La publication, postée sur Facebook, met en avant le calme de l’arrière pays bordelais mais aussi sa proximité avec Bordeaux puisque 30 minutes suffisent pour rejoindre la capitale de la Gironde. Ainsi, la société basée à Bordeaux et à La Réole met en lumière les communes sud girondines telles que Cadillac, Sauveterre-de-Guyenne, Monségur, Créon, Targon ou encore La Réole…

Si l’idée peut paraître saugrenue au premier abord, ou même insolite, il faut savoir que de plus en plus de Parisiens viennent découvrir le Sud Gironde et l’Entre-Deux-Mers en période estivale. Et même si le pourcentage reste faible pour le moment, il démontre un intérêt naissant des Franciliens pour nos charmantes petites communes. Au point de s’installer ? Difficile de le savoir…