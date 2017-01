Voilà un titre prometteur que l’on doit à Sébastien Dreux, conseiller municipal sur la commune de Duras. C’est lui, en effet, qui a cherché à mettre en valeur le château de Duras et qui a créé l’application numérique permettant de changer les couleurs de ses façades au gré des envies de chacun.

« Le public se transforme en magicien » comme l’écrivait un journaliste lorsque l’application duras.mobi a reçu le 1er prix de l’innovation numérique SELAQ 2015. Prix attribué en tant que nouvelle technologie ? cette application est réellement unique en France ? mais aussi pour l’utilisation de leds qui assurent une faible consommation d’énergie. Il suffit d’avoir un appareil connecté, ordinateur, tablette ou simple smartphone.

Vous êtes aux manettes

Mais Sébastien ne s’en est pas tenu au seul château de sa commune. Il espère proposer un itinéraire attractif ou le touriste aura le plaisir de changer les couleurs de plusieurs monuments de notre région.

C’est ainsi que les communes de La Sauvetat-du-Dropt et d’Agnac, propriétaires toutes deux du Pont Roman, ont accepté de relever le défi. Depuis fin novembre, ce monument classé des XIIe et XIIIe siècles change de couleur dès la nuit tombée.

La clé pour devenir magicien des couleurs ? Le site sauvetat.duras.mobi. Un large choix s’offre à vous. Vous pouvez aussi créer votre propre couleur ou demander à voir le pont, ou le château, tricolore ou aux couleurs de l’arc-en-ciel.

En attendant de vous retrouver devant l’un ou l’autre de ces sites, la route des monuments en couleur, c’est aussi une toute nouvelle page facebook à liker et à partager.