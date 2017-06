Chantal Déjean met tout son cœur à dynamiser son commerce, Fil’Harmonie, rue de la République, en proposant des activités autour de son activité. Justement, samedi 10 juin se déroulera, comme une bobine, la journée mondiale du tricot. Fil’Harmonie organisera ce jour-là, de 10h à 17h, des ateliers de découverte du tricot, de démonstrations et d’ateliers pour les plus affûtées, de tissage collectif et de filage; On viendra gratuitement (fournitures fournies) pour apprendre, échanger, partager ses expériences.

Samedi 10 juin, 10h-17h, 6 rue de la République, boutique Fil’Harmonie.