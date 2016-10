Saint-Macaire Inscriptions pour les formations au Bafa

Dans le cadre de ses activités, l’association nationale d’éducation populaire (UFCV), en partenariat avec le CVLV pôle social rural de Verdelais, met en place depuis de nombreuses années des formations Bafa en Sud-Gironde.

Devenir animateur auprès d’enfants, être au service des autres, pratiquer des activités, découvrir, animer… telles sont les objectifs de ces formations.

Ces sessions Bafa se dérouleront sur Saint-Macaire du lundi 24 au samedi 29 octobre, en externat, en lien avec les actions de l’accueil de loisirs géré par le CVLV.

De nombreux moments de la formation ont lieu au plus près des enfants et des jeunes et des moments d’échanges sont prévus avec les professionnels en place. Si l’expérience vous tente, n’hésitez pas à rejoindre la tribu Bafa.

Pour toute information sur les thèmes, les tarifs et inscription : CVLV au 05.56.76.78.83 ou UFCV au 05.56.56.55.10. Inscription en ligne: www.bafa.ufcv.fr