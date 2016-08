Marmande Inscriptions et portes ouvertes au conservatoire

Depuis le 25 août, les portes du conservatoire municipal Maurice-Ravel sont ouvertes pour accueillir les nouveaux inscrits en “Jardin des artistes” (éveil musique et danse), premiers pas (initiation musique et/ou danse), en musique, danse classique et danse modern’jazz. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 17 septembre, de 9h à 12h et de 14h à 18h (du lundi au vendredi) et de 9h à 12h le samedi.

Des portes ouvertes

A noter que samedi 10 septembre, de 10h à 12h, le conservatoire organise des portes ouvertes pour présenter ses activités en musique (au 79, rue de la Libération) et en danse (studio de danse Maurice-Ravel, rue Bayle de Seyches).

Cette demi-journée permettra aux familles et enfants de se renseigner et de s’informer sur la pratique instrumentale et la pratique chorégraphique.

Chant

Par ailleurs, la classe de chant lyrique accueille les adultes désirant développer leur technique vocale et individuelle; s’informer auprès du conservatoire avant le 12 septembre.

L’ensemble vocal du conservatoire, qui prendra le nom de «Résonance», accueille également des choristes pour travailler le Requiem de Mozart.