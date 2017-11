Cliquez sur l'image pour l'agrandir

C’est une des plus petites communes du territoire marmandais avec 118 habitants, elle est surtout la plus exposée du territoire aux inondations, avec de nouvelles directives qui compliquent la gestion de l’alerte plus qu’elles ne la facilitent: «Nous avons une estimation du risque à plus ou moins 50 cm, c’est beaucoup trop pour nous. Il nous faudrait une prévision plus affinée, sachant qu’à 7,70m ici, on ouvre les clapets de retenue d’eau, le bourg sera inondé entre 8 et 12h». Cette prévision au plus juste se faisait jadis grâce aux données des crues en amont et la connaissance des anciens. «Aujourd’hui, avec les moyens modernes dont on dispose, on n’a plus ces précisions» déplorent le maire et son adjoint Philippe Arrivet. Le sous-préfet a bien reçu le message et fera remonter l’information à la commission préfectorale concernée.