Lors des vacances de la Toussaint, le Centre de loisirs sans hébergement (CLSH) de Toulenne a proposé un atelier original pour découvrir la langue des signes française.

C’est de manière ludique et créative que chaque séance prend forme en donnant de nouvelles clés de compréhension : allant du mime pour faire émerger la nécessité d’un langage commun, à la découverte de l’alphabet, la création des prénoms des enfants…

Mais aussi l’apprentissage de mots et phrases avec l’objectif qu’à la fin de la semaine les enfants fassent une petite présentation à leurs parents et aux autres enfants de ce que le groupe aura appris ensemble autour d’une thématique « quelles sont les similitudes et les différences entre les personnes qui entendent et celles qui sont sourdes ».

Avec cet atelier, le bien vivre ensemble est au cœur du programme d’animation proposé par le CLSH. Treize enfants volontaires se sont retrouvés tous les jours autour d’Hélène Rassis qui leur fait découvrir la langue des signes française.

« Les enfants écoutent avec les yeux, les personnes sourdes ne peuvent communiquer qu’avec les yeux, c’est une ouverture avec cet outil génial pour communiquer » indique-t-elle.

Cette initiative est également une façon de sensibiliser les enfants à la différence eux qui, curieux, attentifs et intéressés, apprennent avec une rapidité extraordinaire.