En novembre 2015, Le Républicain vous présentait l’invention du Marmandais Philippe Grenier, Tambour Battant. Cette lessive écologique, conditionnée dans des bouteilles de verre recyclable et « made in Marmande » avait tout pour plaire. Depuis, elle a fait des petits, et son créateur vient d’être honoré lors de la 9ème soirée de l’excellence artisanale organisée par la Chambre de métiers et de l’artisanat ! Philippe Grenier est l’un des trois « artisans innovateurs » de cette édition 2016, avec Michaël Popek et Bruno Framarin, pour son produit pas tout à fait comme les autres… Qui va aujourd’hui faire son apparition à la Table de Michel Dussau, à Agen, rien de moins !

« Pas agressifs »

Rappelons que Philippe Grenier, conseiller de métier, s’était lancé dans cette aventure pour des raisons aussi personnelles que philosophiques : le souvenir de son enfance, le respect de la nature. Les premières bouteilles, aux étiquettes jaune et verte, ont été commercialisées dans des boutiques marmandaises. Depuis, d’autres lessives ont été créées (à l’étiquette blanche pour les personnes particulièrement sensibles aux allergies, et O de gamme avec des huiles essentielles), tandis que Philippe Grenier s’est aussi « attaqué » aux produits ménagers : un nettoyant/dégraissant/désinfectant pour toutes surfaces (ACE +), et un détartrant/désinfectant pour les sanitaires (Crystal). « Je voulais un peu développer la gamme, et puis, c’est encore lié à mon expérience personnelle : moi aussi, je nettoie ! ».

Le principe est le même : des produits non pas bio mais écologiques, « pas agressifs », dans des bouteilles en verre, avec des étiquettes aux délicieux accents vintage… « Les gens me disent souvent que le parfum leur rappelle une odeur de leur enfance ou de leur jeunesse, et que les lessives sont très douces : ça me touche ». Des produits naturels et locaux (Philippe les crée encore chez lui), qui permettent également une économie d’eau et de temps (le Crystal ne se rince pas), et qui sont aujourd’hui commercialisés bien au-delà de Marmande, ou encore dans de nombreuses grandes surfaces. Et avec cinq lessives et deux produits d’entretien courant, la gamme de Tambour Battant pourrait donc être assez large pour… passer à une autre étape ! « C’est vrai qu’il y a eu une belle poussée en avant ces derniers mois. Mais je me donne encore quelque temps pour voir si je prends un autre virage, même si je pense m’en approcher. Je veux progresser étape par étape et j’attends le feu vert du marché : c’est lui qui décide ».

Philippe Grenier envisage notamment d’investir un local pour ses fameuses bouteilles, mais a aussi d’autres idées… pour d’autres produits ! « J’ai lancé la lessive de Noël que j’ai vendue au marché d’Eymet dimanche : c’est une toute petite production, comme un clin d’œil à cette période de fêtes. Je travaille aussi sur la lessive du sport, qui devrait être prête en janvier, pour répondre à la demande de sportifs : il faut savoir que les lessives ont beaucoup de mal à faire partir définitivement les odeurs de transpiration, car les bactéries se fixent dans les fibres. J’ai également un projet pour du produit pour lave-vaisselle ». Tambour Battant, si elle prend son temps, n’en perd décidément pas beaucoup…