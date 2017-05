C’est d’abord un lieu, avec un beau devenir. Une superbe maison, dans la rue des Adouberies, qui a fait naître le projet de ces deux jeunes marmandais, d’abord partis vers d’autres horizons, et revenus à Marmande avec une idée qui n’a pas mis longtemps à se préciser.

Fabien Majesté et Paul Reulet, qui se connaissaient depuis l’enfance, se sont retrouvés il y a quelques mois, presque par hasard. Et c’est dans la maison familiale de Paul que tout a (re) commencé…

« Oui, tout est parti de la maison » raconte Paul Reulet. Une maison familiale dont lui et sa sœur ont hérité il y a quelques années. Mais Paul est parti faire des études et vivre de sa passion du théâtre à Paris, sa sœur habite à Londres. Et difficile de conserver cette belle bâtisse, marquée de souvenirs, certes, mais dont les charges sont bien lourdes à assumer pour deux jeunes gens. « J’avais envie de me réapproprier ce lieu » explique Paul.

Avec une idée précise : la transformer en maison d’artistes, un lieu de création ouvert au public.

A 26 ans, Paul Reulet est comédien, metteur-en-scène et producteur, et la vie d’artiste, il connaît. « Travaillant à Paris, l’une des plus grosses contraintes pour les artistes est de trouver un lieu facile d’accès et convenable pour travailler, à un prix raisonnable. A Paris, la création revient tout simplement cher : c’est pour cela que les artistes créent vite. Et moi, j’ai toujours rêvé de la dynamique de la Cartoucherie, avec le Théâtre du Soleil : cela permet de donner du temps, à la création, aux artistes ». Et quand il doit revenir à Marmande, il y a quelques mois, il retrouve Fabien Majesté : à 22 ans, il vient de terminer ses études de médiation culturelle à Bordeaux, et est un fin connaisseur des musiques électroniques.

Des besoins et des demandes

Leurs envies se rejoignent, leurs constats aussi : « On s’est rendu compte qu’il y avait pas mal de DJ dans le Marmandais, nous avons essayé d’organiser des soirées, mais cela a été compliqué. Il n’y a pas non plus de réel lieu de rencontres pour les 18-25 ans, et on sent bien qu’il y a une demande. Enfin, il y a vraiment beaucoup de potentiel ici, ne serait-ce qu’avec le conservatoire, le Garorock, l’association Staccato et bien d’autres… ».

Les amis se retroussent les manches pour commencer à préparer la maison, qui dispose de plusieurs chambres pouvant accueillir plusieurs artistes en résidence, mais aussi le jardin, destiné à proposer des événements ouverts au public. Ils créent une association, baptisée la Cerisaie, comme la pièce éponyme de Tchekhov, chère au cœur de Paul car elle « présente un gros parallèle avec l’histoire de ce lieu et la mienne ».

Alors, oui, il reste encore du travail à faire, mais les deux amis ont la tête sur les épaules et de la volonté à revendre. Surtout, ils ne cessent de recevoir des encouragements, sont aidés par le Labo des initiatives, et ne veulent pas tarder à faire connaître leurs projets.

Résidences

« Dans un premier temps, la Cerisaie sera un lieu de résidence pour des Dj, avec trois formules différentes. Les artistes seront choisis après un appel à projets : ce seront des artistes qu’on aura envie de défendre » précise Fabien. « Idéalement, nous souhaiterions que la première ait lieu l’été prochain ». Ici, les artistes pourront créer en toute sérénité, et pourquoi pas, partager leur art.

Mais pour cela, et pour continuer à rénover cette belle maison des artistes, Fabien, Paul et les autres membres de l’association, présidée par Claude Martinez, ont besoin de financements. « Bien sûr, il faut d’abord qu’on fasse nos preuves, c’est normal. Et on doit se faire connaître ».

Le 21 juin, la Cerisaie ouvrira toutes grandes les portes du jardin de la maison de la rue des Adouberies pour la fête de la musique. Mais auparavant, Paul Reulet présentera son travail et la pièce « La pensée », au Petit Théâtre, le 10 juin à 20h : il sera alors possible de souscrire à leur beau projet, concrétisé grâce à leur sérieux et leur créativité.

La Cerisaie, tél. : 06.42.38.42.35.