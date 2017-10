Inhumation - crémation : quelle est la plus écologique ?

La crémation est-elle vraiment plus écologique que l’inhumation ? Voilà la question à laquelle les Services funéraires de la Ville de Paris (SFVP) ont tenté de répondre à l’approche de la Toussaint.

Voulant s’appuyer sur des données fiables, elle a fait appel aux sociétés Durapole et Verteego pour mener une analyse du cycle de vie simplifiée en comparant l’inhumation et la crémation.

Avantage à la crémation

Verdict ? L’inhumation pleine terre classique (sans socle en granit mais uniquement en version engazonnée) est légèrement plus écologique que le crémation. Mais si vous choisissez une inhumation pleine terre avec fausse cave ou, celle avec caveau, la crémation devient alors largement plus écologique.

Pour parvenir à ces résultats, Durapole et Verteego ont pris en compte des données, moyennes, depuis l’acheminement du bois pour la construction du cercueil jusqu’à la fin de la concession (30 ans en durée moyenne) dans le cadre de l’inhumation et jusqu’à la destination de l’urne dans le cadre d’une crémation.

Sépulture : les raisons d’un choix

“Avec cette étude scientifique, notre but n’est pas de stigmatiser le choix des uns et des autres mais d’accompagner les gens dans leurs croyances. 40 % des gens se définissent comme athées ou non-croyants”, indique François Michaud Nérard, directeur général des SFVP.

Beaucoup de non-croyants sont ainsi concernés par la protection de leur environnement au point de choisir un mode de sépulture en accord avec leurs convictions. Et la crémation, par souci écologique -ou pas-, est en forte hausse. “On frôle les 40% cette année, soit une augmentation de 56 % en dix ans. Chez les plus de 60 ans, 57 % assurent qu’ils voudraient une crémation et 43 % souhaiteraient une inhumation”.

Où se situent les différences

Enfin, l’enquête révèle, écologiquement parlant, qu’inhumation et crémation ont des incidences différentes sur la répartition “effet de serre”. Dans le cadre de l’inhumation, la destination du lieu de sépulture représente 88 % des impacts sur l’effet de serre. Arrivent ensuite la fin de la concession (crémation du corps ou ossuaires) avec 7 % et le cercueil 3 %.

En revanche, le gaz est le premier poste d’émissions de gaz à effet de serre (56 %) dans le cadre d’une crémation. Suivent, pour 24 %, les infrastructures (le crématorium) et pour 12 % des émissions, le cercueil.

Le comparatif en chiffres…

L’inhumation (sur un scénario moyen faisant référence à une sépulture entre pleine terre et caveau) équivaut à 3,6 crémations en termes de CO2 équivalent. Elle équivaut en moyenne à :

– 11 % des émissions d’un Français moyen sur un an

– 84 % d’un aller-retour Paris-New York

– 4 023 km en voiture transportant une personne

– 750 repas classiques avec poulet

– 260 209 km en train

La crémation équivaut en moyenne à :

– 3 % des émissions d’un Français moyen sur un an

– 23 % d’un aller-retour Paris-New York

– 1 124 km en voiture transportant une personne

– 210 repas classiques avec poulet

– 72 739 km en train

APEI-Actualités. C.B.