Ils ont décidé de se mobiliser. Samedi prochain, médecins et infirmiers libéraux du pôle de santé du Tonneinquais seront rassemblés à la Maison de santé de Tonneins pour une large campagne d’informations concernant les vaccins.

Une manifestation qui fait suite à un constat : « Il y a une diminution de la couverture vaccinale » explique Fabienne Le Goff, infirmière.

« La vaccination, ce n’est pas qu’une prévention individuelle, c’est aussi une prévention collective. Plus on est vacciné, plus on protège ceux qui ne peuvent pas se vacciner, comme les nouveaux nés » conclut Fabienne Le Goff.

Tous les renseignements sur la vaccination auprès des professionnels de santé, samedi 14 octobre, de 9h à 16h à la Maison de santé de Tonneins.