Marmande Industrie : « Le Marmandais est bien armé »

Jean-Alain Mariotti est un fin connaisseur de l’univers industriel du Lot-et-Garonne. Président de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) depuis 1990 il analyse les points forts et les écueils de la vie économique du Marmandais. « Au niveau industriel, Marmande brille par son dynamisme », explique-t-il.

Selon lui, le maillage industriel du territoire Marmandais est un des plus important du département.

Cela s’explique par deux facteurs principaux. « Déjà, le Marmandais a réussi sa réindustrialisation. Si des grosses entreprises ont quitté le territoire, l’emploi industriel est globalement rester sur le secteur. De fait, il n’y a pas de désindustrialisation. »

Le tout couplé à un dynamisme des entreprises qui permet leur développement. « De nombreuses entreprises ont commencé avec trois fois rien et emploient désormais un grand nombre d’employés. » Et ces entreprise ont très vite visé des marchés extérieurs.

« Intelligence contextuelle »

Autre point fort dont le Marmandais a su profiter : sa situation géographique. « Marmande a très vite compris que le rapprochement avec Bordeaux est porteur de l’activité industriel. »

Une volonté précoce de dépasser les limites du département, aujourd’hui salutaire. « Cela a permis aux très grosse entreprises, comme Creuzet par exemple, de rester sur le territoire. »

La diversification des secteurs d’activité est aussi un atout à mettre au crédit du Marmandais. « L’industrie agro-alimentaire ou le transport sont aussi des atouts pour Marmande et son secteur. Tout comme l’activité viticole. »

Evidemment, la réalité économique n’est pas parfaite et plusieurs axes sont à améliorer pour permettre l’expansion économique du Marmandais.

L’A62 : un problème

Principal point noir identifié par le futur ex-président de la CCI, la sortie de l’A62 reliant Bordeaux à Toulouse, qui se situe bien trop loin de Marmande. « Il faut quinze minutes pour rallier Marmande une fois sortie de l’autoroute, c’est beaucoup trop ! Pour les entreprises cela représente un coût supplémentaire ». Deux idées peuvent remédier à ce problème. Faire une nouvelle sortie d’autoroute, ou alors la création d’un pole industriel entre Samazan et Marmande. Deux solutions qui paraissent bien illusoires à l’heure actuelle.

Autre problème : la formation ! Et l’exode des jeunes qui en découle. « Les jeunes du département sont encore trop souvent obligés de quitter le département pour poursuivre leurs études. Le problème, c’est qu’il est difficile de les faire revenir une fois leur diplôme en poche. »

Des points que le département et la région Marmandaise devront améliorer pour s’assurer un futur rayonnant.

Et Jean-Alain Mariotti, même s’il sait bien que tout n’est pas parfait dans le Marmandais, estime que Marmande est « bien armé et a désormais (presque) toutes les cartes en main pour continuer à grandir ».