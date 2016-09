INCENDIES. Plusieurs départs de feux ce mardi en Sud-Gironde

Plusieurs départs de feux ont été signalés ce mardi 13 septembre en Sud-Gironde.

Le contexte orageux – comme 10 autres départements de la région, la Gironde est en alerte orange aux orages pour la journée – s’ajoutant à la sécheresse, les pompiers s’attendaient à partir sur le front des incendies de forêt. Ça n’a pas loupé.

A Cadillac, Podensac, Saint-Selve, Saint-Michel de Rieuffret, Illats et Villandraut, des départs de feux ont mobilisé les hommes et le matériel du SDIS 33. Le bilan est presque anecdotique au regard des incendies qui ont frappé Salles, Mios et Laruscade lundi, Trensacq, Mano ou Pompéjac ces derniers jours, détruisant environ 250 hectares de pins. Rien de tel aujourd’hui : 1.000m² ont brûlé à Villandraut, 100m² à Cadillac.“Pour l’essentiel, il s’agit de feux de broussailles et d’arbres marqués par la foudre” précise le commandant Castel, au CODIS33.

Pour gérer au mieux la multitude des départs de feux, le SDIS 33 a mis en œuvre des moyens adaptés.

“Un hélicoptère de reconnaissance a permis de localiser les sinistres et d’orienter les secours en fonction des priorités. Nous avons également eu recours aux Canadairs qui étaient sur le secteur” indique le commandant Castel.

Les pompiers de la Gironde restent sur le qui-vive. Outre la surveillance du massif forestier, ils s’attendent à devoir traiter les effets du phénomène climatique qui s’annonce sur le département. Orages, rafales de vent jusqu’à 100km/h, grêle et pluies abondantes menacent la Gironde jusqu’à ce mardi minuit.