Saint-Symphorien [INCENDIE] Le feu détruit 2.000m² de jeunes pins entre Saint-Symphorien et Hostens

Un feu de forêt s’est déclaré dans l’après-midi dans le massif forestier sud-girondin, entre Saint-Symphorien et Hostens. L’incendie a pris dans une parcelle de pins d’une vingtaine d’années.

Trois unités de pompiers ont été mobilisés, avec une vingtaine d’hommes engagés. Arrivés sur les lieux à 16h45, ils avaient pris la mesure du sinistre à 17h.

L’intervention rapide des pompiers a permis d’éviter un bilan plus lourd. “Face à ce genre d’événement, la stratégie consiste à mobiliser des moyens importants le plus rapidement possible pour éviter que l’incendie prenne de l’ampleur” explique le Codis 33.

La semaine dernière, deux incendies ont mobilisé les pompiers dans le massif forestier : 10 hectares de pins ont été détruits mercredi à Pompéjac et 1.000m² de pins, chênes et prairies, vendredi à Préchac.

Le département de la Gironde reste placé en vigilance orange incendie.