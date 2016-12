L’issue du sinistre aurait pu être beaucoup plus grave : c’est le sentiment général après l’incendie qui s’est déclaré dans la soirée de vendredi dans les locaux du lycée viticole La Tour Blanche, à Bommes.

Dans la soirée, l’alarme incendie de l’établissement se déclenche et permet de localiser un départ de feu dans une chambre heureusement inoccupée. Pour une raison encore non expliquée, des matelas ont été entassés dans la pièce et le contact entre l’un d’eux, au sommet de la pile, et une applique électrique a provoqué un départ d’incendie. Les flammes n’ont pas manqué de prendre de l’ampleur.

Le déclenchement de l’alarme a toutefois permis d’éviter que le foyer prenne de l’importance. Le matelas enflammé a été extrait et jeté par la fenêtre. Les pompiers ont été appelés sur les lieux pour prendre en charge le sinistre. La structure des bâtiments n’a pas été touchée par les flammes.

Des examens de contrôle à l’hôpital

Quatre élèves sur les 19 qui étaient exceptionnellement restés dans l’enceinte de l’établissement pour le week-end – le lycée organisait une journée portes ouvertes samedi – ont été incommodés par la fumée et ont été transportés au centre hospitalier Sud-Gironde à Langon. Ils ont pu quitter l’établissement après y avoir subi des examens de contrôle.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte afin de cerner l’origine du départ de feu.