Le Pian-sur-Garonne Inauguration des aménagements du passage à niveau

Les aménagements du passage à niveau du Pian-sur-Garonne, seront inaugurés mercredi 31 août à 18h30 par Jean-Luc Gleyze, président du conseil départemental, en présence d’Alain Renard, vice-président chargé des infrastructures routières, de Marie-Claude Agullana et Guy Moréno, conseillers départementaux du canton de l’Entre-deux-Mers, Alain Bellard, maire du Pian-sur-Garonne, et des élus locaux.

Le projet porte sur la suppression du passage à niveau n° 64 avec rétablissement de la route départementale RD 672 E4 par passage inférieur sous la voie ferrée. Le passage à niveau 64 actuel est fermé à la circulation depuis début juillet 2016 et les travaux définitifs seront réalisées par SNCF Réseau début 2017.

Près de 8 millions d’euros

Le département de la Gironde est maître d’ouvrage pour les études projet et les travaux sur le périmètre routier et pour les démarches d’acquisitions foncières. SNCF Réseau est maître d’ouvrage des études et les travaux sur le périmètre ferroviaire.

La réalisation des trois premières opérations est financée à hauteur de 25% pour chaque partenaire : le département, l’Etat, la région, et la SNCF, soit un montant total s’élevant à près de 8 millions d’euros. Les travaux sont réalisés par deux maîtres d’ouvrage distincts : SNCF Réseaux pour la construction du pont rail et le département de la Gironde pour le rétablissement de la route départementale.

Un chantier titanesque

Durant la première phase, de juin à septembre 2015, le département a réalisé le carrefour giratoire sur la RD1113.

SNCF réseaux a ensuite enchaîné avec la préfabrication sur place de l’ouvrage d’art. Sa mise en place dans l’axe de la voie ferrée a fait l’objet d’une spectaculaire opération du 6 au 8 mai 2016. Cette opération a consisté à couper et terrasser la voie ferrée existante et riper le pont de 1400 tonnes sur 24 mètres pour le déplacer de sa zone de préfabrication jusqu’à sa position définitive dans un temps record de 54 heures.

La troisième phase réalisée par le département a permis de construire le tronçon de la route départementale qui passera sous le nouveau pont pour relier le carrefour giratoire déjà réalisé en 2015.

La mise en service du nouveau tracé de la RD 672 E4 sera effective au 31 août.