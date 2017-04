Ce matin vendredi 7 avril, au rond point de la RD 933 dans le sens Marmande-Casteljaloux et vice-versa, et à l’entrée du péage de l’A 62, de 9h à 12h, sur réquisition du parquet, ont eu lieu des contrôles de véhicule. Ont procédé à ces contrôles les gendarmes du peloton autoroutier de Samazan, les gendarmes de la brigade motorisée renforcés par le maître-chien de Bordeaux, spécialisé dans la lutte anti-drogue, anti-explosif et reconnaissant même les faux billets de monnaie! Etaient également sur place les agents de l’URSSAF. Durant plus de 3 heures ils ont intercepté plus de 100 véhicules. Ces contrôles étaient plus particulièrement ciblés sur les fourgons d’artisans, petits camions, lesquels étaient fouillés.

Les enquêteurs étaient à la recherche d’armes, de drogue, et de produits provenant de l’étranger. Des tests d’alcoolémie et de stupéfiants complétaient l’arsenal des contrôles.

A midi, sur la centaine de véhicules contrôlés aucune anomalie n’a été décelée. Concernant l’alcoolémie certains conducteurs se trouvaient à la limite, mais ont pu repartir.