Créé en 2010, Impact Sevens Bordeaux est le premier club de rugby à 7 affilié à la FFR dont le but est la promotion de la discipline sur la Nouvelle Aquitaine et la structuration d’équipes compétitives. Si l’équipe masculine a déjà prouvé sa valeur sur les circuits internationaux, l’association bordelaise s’attaque au rugby féminin. Fort d’une nouvelle équipe féminine en 2017, le club espère devenir une référence du rugby à 7 féminin en Nouvelle Aquitaine grâce à son équipe élite.

Elles veulent filer à l’anglaise

Après un stage du 24 au 26 février dernier avec le centre élite universitaire de Bordeaux et l’équipe nationale féminine de Suisse, les Impact Sevens se sont jaugées au Dublin 7’s Festival (13 et 14 mai) avant de remporter le Agen Garonne Rugby Seven, le 25 mai 2017. Les Bordelaises, coachées par Didier Souliès, l’entraîneur de l’équipe de France universitaire, se tournent désormais vers le 7’s and the city de Londres, le 1er et 2 juillet.

Pour financer leurs tournois et leurs différents projets, elles ont besoin de soutien. Aidez-les en les sponsorisant, pour permettre au rugby à 7 féminin de se développer sur Bordeaux.