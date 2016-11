Grignols Deux hommes frappent un gendarme

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 0h30, au cours d’une fête familiale en centre-ville de Grignols réunissant une dizaine de personnes, des coups sont échangés dans le domicile et dans la rue.

Les gendarmes sont dépêchés sur les lieux et tentent de séparer deux protagonistes. L’un d’eux se rebelle et frappe un gendarme, aidé par un deuxième homme.

Il s’agit d’un père de 45 ans, déjà connu des services de gendarmerie, et de son fils de 22 ans. Tous deux habitent à Grignols.

Un gendarme féminin est choqué par la violence de la scène. Elle a deux jours d’ITT et le militaire agressé six jours, déterminés par le Cauva (Cellule d’accueil d’urgence des victimes d’agression).

En comparution immédiate

Le père et son fils ont été placés en garde à vue et présentés mardi matin au parquet de Bordeaux. Ils étaient jugés dans l’après-midi en comparution immédiate pour des violences aggravées en réunion contre des agents de la force publique ayant entraîné des ITT, et également pour outrages et menaces.

Ils ont été condamnés à quatre mois de prison dont deux avec sursis, sans mandat de dépôt. Le juge d’application des peines doit étudier l’aménagement de la peine.

Une prochaine audience devra fixer le montant des dommages et intérêts aux deux victimes.