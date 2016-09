Podensac Il s’enfuit devant les gendarmes : deux ans de prison

Un automobiliste bordelais âgé de 49 ans a refusé de s’arrêter à un contrôle routier de la gendarmerie sur la D 1113 à Podensac, samedi matin 24 septembre.

Il a percuté le véhicule des gendarmes et a pris la fuite. Une course-poursuite s’est engagée avec les militaires. Sur la commune de Portets, les gendarmes de Castres ont mis en place une herse sur la chaussée afin de stopper le véhicule.

Pneus crevés

Mais il est passé par-dessus et a poursuivi sa route malgré les pneus crevés.

Vers Saint-Michel-de-Rieufret, l’automobiliste a été contraint d’abandonner son véhicule dans les vignes et a tenté de fuir à pied. Les gendarmes sont parvenus à l’arrêter.

Le fuyard a été présenté au parquet dimanche et a été écroué.

Il a été condamné lundi par le tribunal, en comparution immédiate, à un an de prison ferme pour mise en danger de la vie d’autrui et de multiples infractions à la police de la route et un an ferme pour une précédente affaire de conduite sans permis.