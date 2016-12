Après l’affluence des premiers jours et surtout du dimanche, il est maintenant possible de flâner dans les ruelles de Castelmoron-d’Abret et d’accéder à l’église du village sans faire la queue. Une queue qui a découragé plus d’un visiteur, et pourtant, la petite église Sainte-Catherine recèle des trésors, rien que 42 crèches à elle seule.

Crèches exotiques mais aussi locales

À noter qu’il y a toujours plus de crèches exotiques, orthodoxe ou encore africaine mais aussi des compositions intéressantes des villages avec des dizaines de santons. Le passé du village n’est évidemment pas oublié, ainsi, en bonne place, près du chœur, trône la première crèche du village datant de l’après guerre avec des sujets en plâtre peints et du papier « rocher », soigneusement montée et démontée par « Mademoiselle Agnés », une paroissienne dévouée.

Cette crèche traditionnelle toute simple qui date de plus de 60 ans, mérite toujours sa place dans l’église. L’exposition de crèches de Castelmoron-d’Albret dure jusqu’au dimanche 1er janvier inclus (ouverture de l’église de 14h30 à 17h30).

Une journée supplémentaire de visite est prévue le dimanche 8 janvier pour accueillir les nombreux amateurs de la crèche vivante de Saint-Ferme.

Patrick Marichal