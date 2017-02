Lundi vers 21h à Langon, une dispute familiale a dégénéré. Un homme de 35 ans, en état d’ivresse, a insulté sa mère de 64 ans et lui a lancé un couteau de cuisine.

Celle-ci, effrayée, tente de se réfugier dans le couloir de l’immeuble. Les voisins, alertés par les cris, sortent pour voir ce qu’il se passe.

Un voisin reçoit plusieurs objets de cuisine lancés par le violent, dont une fourchette au visage.

Menaces de mort

Alertés, deux gendarmes interviennent. Ils sont obligés d’utiliser un pistolet à impulsion électrique pour maîtriser l’homme qui se rebelle et profère insultes et menaces de mort.

Il est placé en garde à vue, puis toujours très excité, transporté à l’hôpital où il continue de proférer des injures.

Présenté ce mercredi matin devant le parquet de Bordeaux, l’homme a été jugé cet après-midi au tribunal en comparution immédiate.

Le trentenaire a été condamné à six mois de prison dont quatre avec sursis et mise à l’épreuve. Il n’a pas fait l’objet d’un mandat de dépôt et est ressorti libre du tribunal. Il devra verser des dommages et intérêts aux deux gendarmes qui recevront 150€ chacun.