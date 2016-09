Sauveterre-de-Guyenne Il frappe son ex-compagne et blesse deux gendarmes

Samedi 10 septembre à 9h30, dans une rue de Sauveterre-de-Guyenne, les gendarmes sont appelés pour des violences en pleine rue.

Une femme de 34 ans est assise sur le trottoir, blessée. Son ex-concubin, un homme de 32 ans, domicilié à La Teste-de-Buch, l’a giflée, lui a asséné des coups de poings et de clés de voiture aux bras et aux cuisses.

Les militaires demandent à l’auteur des coups de rejoindre leur véhicule mais une fois dans le fourgon, il essaye de s’enfuir.

Coup de pieds et coups de poings

Les gendarmes tentent de maîtriser le violent. Celui-ci leur donne des coups de pieds et de poings et tente de se saisir de l’arme de service d’un des militaires. Il blesse deux agents : l’un a une interruption temporaire de travail de 10 jours, le second de huit jours.

Une fois maîtrisé, l’homme est conduit à la brigade. Il est positif aux contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants.

Lundi, l’homme a été présenté au parquet de Bordeaux, puis l’après-midi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel.

Il écope d’une peine de 12 mois de prison dont six mois avec sursis, trois ans de mise à l’épreuve et l’interdiction de revoir son ex-concubine.

Un mandat de dépôt a été délivré par le tribunal à l’issue de l’audience.