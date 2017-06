Conseil municipal de décembre 1969. Joseph Turroques est à l’époque maire de Casteljaloux. Afin de créer un plan d’eau destiné aux sports nautiques, l’élu confie l’étude technique du projet de création d’un plan d’eau, au sud de la ville, ainsi que son suivi, à la direction départementale de l’agriculture service du génie rural des eaux et forêts.

Un site idyllique

Le projet est voté. En juin 1970, le creusement du bassin est décidé et l’achat du terrain d’un peu plus de 20 hectares validé. Les travaux débutent en 1974 et se finalisent en 1976. Le Lac de Clarens est alors inauguré en 1977. En tout, 15 hectares d’eau alimenté par le ruisseau Baraton, formé par les ruisseaux de Bretagne, Tren et Mayrac, mais aussi par le ruisseau Rieucourt, venant du Papetier et les sources du site, dans un magnifique parc boisé de 130 hectares. Le Lac de Clarens attire chaque année plus de monde. Les visiteurs découvrent un cadre bucolique avec sa flore d’immenses pins, mais aussi sa faune, où les poissons vivent en harmonie avec les canards et cygnes. Les vacanciers sont tombés sous le charme de ce lieu, où la rêverie et le délassement permettent un moment d’apaisement intense. L’an dernier, le Lac de Clarens a réalisé 95.000 entrées, un record historique !

Hasna Abourahim