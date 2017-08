Accueillir, rencontrer, échanger et promouvoir le territoire qu’elle a appris à connaître, c’est le quotidien d’Anne Roche, gérante avec son mari de la maison d’hôtes La Parenthèse, à La Réole. La native de Paris est arrivée sur les bords de Garonne il y a un peu plus de cinq ans avec l’envie de changer de cap et de cadre de vie. Et c’est dans la cité médiévale qu’elle a trouvé son bonheur, après des décennies passées dans des plus grandes villes.

La volonté de changer de vie

À Paris, Anne Roche y habite jusqu’au bac avant de se rendre dans une école de commerce, à Clermont-Ferrand. Elle retourna dans la capitale le diplôme en poche et un travail dans l’information, le conseil et la communication. C’est quinze ans plus tard que l’envie de se tourner vers la Province se fait ressentir. « Je voulais avoir une meilleure qualité de vie. »

Finalement, après avoir travaillé dans la communication et la logistique, la future Réolaise sent le besoin de changer de cap. « Il y avait une volonté de changer de vie. Je voulais un rythme de travail différent et privilégier l’authenticité et les rencontres. » Sa nouvelle orientation, vers l’hôtellerie, n’est pas venue par hasard. « L’idée d’avoir une chambre d’hôtes me taraudait depuis longtemps. J’aime promouvoir le territoire dans lequel j’habite. Je me suis dit qu’il fallait le faire maintenant ou jamais. »

La Réole : éventualité puis priorité

C’est finalement grâce aux petites annonces que La Réole semble être une éventualité. Et après un week-end passé dans la cité médiévale, cela est devenu une priorité. « Nous avons eu un coup de cœur quand nous sommes passés découvrir la ville. Elle est pleine d’atouts. » Après plusieurs mois de travaux, La Parenthèse naît. Anne Roche en est maintenant à sa quatrième année d’exploitation.

« Depuis cinq ans et demi, je suis Réolaise de cœur avec le sentiment d’avoir été gentiment adoptée » Et Anne Roche le rend bien à la ville en étant une actrice citoyenne au quotidien, mais aussi en accueillant les touristes qui affluent durant la période estivale. « Ma grande surprise, c’est que les touristes viennent de partout [dans le monde]. »

Surtout, cette vie est riche en partage puisqu’en souhaitant valoriser le territoire et ses pépites, Anne Roche a dû apprendre à le connaître. « Les gens ont à cœur de partager. Ici, on ne se sent pas anonyme mais exister. La vie sociale est beaucoup plus riche qu’à Bordeaux. »

Damien Pavis