Le jour de l’Ascension est synonyme de courses hippiques à La Réole. Depuis 1876, la société hippique de La Réole met en place sa traditionnelle réunion sur les bords de Garonne, à Mijéma. Et l’année 2017 ne dérogera pas à la règle.

Comme l’an dernier, le coup d’envoi de la première course sera donné à 14h30 mais contrairement à d’habitude, ce sont huit courses qui vont se succéder et non sept.

Une buvette et une possibilité de restauration seront directement sur place. Ainsi que des promenades à poneys pour les enfants. Entrée : 5€.