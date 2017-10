Le voyage aura duré près de 20 heures mais la délégation girondine est bien arrivée à Krasnoyarsk, ville sibérienne de plus d’un million d’habitants, située à plus de 7.000 km de Bordeaux. Si la température peut descendre à -25 degrés à cette époque de l’année, elle ne devrait être vendredi que proche de zéro. Le coup d’envoi est fixé à 15h mais les cinq heures de décalage feront que les férus devront être devant leur écran d’ordinateur à 10h. Le match sera en effet retransmis sur la chaîne Youtube de la Rugby Première League, la chaîne du rugby de la première division russe. Les Unionistes feront débuter un certain nombre de leurs jeunes, ces derniers étant épaulés de cadres comme Hugh Chalmers…

“Hugh, un point météo concernant le temps qu’il fera vendredi à Krasnoyarsk ?

Ils annoncent des températures négatives mais je crois savoir que le terrain est chauffé alors ça devrait aller. Pas besoin de patinettes. Et puis on a déjà joué sous la neige ici, il y a quelques saisons, face à Lyon (rires).

Que peux-tu nous dire sur cette formation d’Eniseï ?

Vadim Cobilas a joué quatre saisons dans ce championnat alors il nous en a parlé bien sûr mais à la vidéo, on a pu voir que c’est une équipe physiquement très costaud. Peut-être manque-t-elle d’un peu de technique mais pas du tout d’envie. Et puis on sait ce qu’ils sont capables de proposer. A titre personnel, j’ai essayé de faire un peu de reconnaissance sur internet mais mon Russe est trop moyen (rires).

Le long voyage peut jouer un rôle lors de la rencontre ?

Non, c’est mentalement qu’il nous faut être bien et le voyage, il ne faut pas s’en servir d’excuse. C’est vrai que c’est compliqué à gérer, la semaine d’ailleurs dans son ensemble le sera mais il faut que l’on soit apte au défi et ça, c’est autre chose.”