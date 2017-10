Belle histoire que celle du Domaine de Larchey que Marie-Cécile Gramont et sa famille ont pu retracer grâce aux archives.

« Lorsque mes parents ont acheté la propriété en 1978, les propriétaires de l’époque, M. et Mme Francisco, nous ont légué un cheval et les archives qu’ils tenaient d’anciens propriétaires, M. et Mme Sixt, très amis avec Jean Moulin. À Larchey il y a eu pas mal de résistants qui se sont réunis. »

Autres propriétaires qui ont marqué Larchey, M. et Mme Patrick Bardinet, propriétaires des rhums Négrita. « Ils ont été propriétaires entre 1947 et 1964. C’est Patrick Bardinet qui a fait faire les plus grandes transformations, il a notamment fait construire la chapelle Saint-Christophe en 1954, chapelle semi-publique qui a pu être construite avec l’autorisation du Saint-Siège et de l’évêché de Bordeaux pour trois raisons : l’éloignement des trois communes (Larchey se trouve à 3 km de Martillac, La Brède et Saint-Médard d’Eyrans), l’envie de montrer l’exemple et pour rendre grâce. »

Chambres d’hôtes et salles de réception

Lors du décès de sa maman, en 2002, Marie-Cécile Gramont n’imaginait pas se séparer de la maison familiale. Il a donc fallu prendre des décisions ; ayant toujours eu l’hôtellerie-restauration pour passion, avec père, frère et soeur, ils ont réfléchi à une solution. Après avoir acquis la propriété, le 20 octobre 2005, elle donnait naissance à son fils Arnaud et créait la société. « Ce jour-là j’ai eu deux bébés ».

Les travaux ont commencé en novembre, et le 15 avril 2006, le «Domaine de Larchey» chambres d’hôtes et salles de réception, ouvrait avec le mariage du conseiller bancaire de Marie-Cécile Gramont. Tout s’est malheureusement arrêté le lendemain avec l’accident d’Arnaud.

«Pendant deux ans j’ai passé ma vie entre l’hôpital et la maison. On a eu énormément de difficultés à faire face à nos engagements mais fin 2007 on a décidé de continuer.»

Trois étoiles en 2013

Après trois mariages en 2006, sept en 2007, Marie-Cécile a décidé de croire en l’avenir.

En 2009, passage de trois à cinq chambres d’hôtes, travaux de la salle à manger, des cuisines, lingerie, embauches.

En 2013, ce fut l’ouverture de cinq chambres supplémentaires et le passage en hôtel avec accréditation 3 étoiles en août 2013.

Au fil du hasard et des rencontres, le Domaine de Larchey embauche un chef, Guillaume Germanaz, le 15 avril 2015. « Un très bon chef et une très belle personne ».

Petit à petit l’équipe s’est étoffée et « on a professionnalisé toute cette partie restauration que l’on a ouverte au public, midi et soir lors de l’été 2016 ».

À ce jour, Marie-Cécile Gramont est sur le projet d’agrandissement de la salle restaurant et la création d’une nouvelle cuisine, « pour que Guillaume Germanaz ait un outil à la hauteur de son talent ».

Laetitia Escribano

►Contact : Domaine de Larchey, 28 route de Larchey à Saint-Médard d’Eyrans, 05.56.72.19.59. Site : domainedelarchey.com