Cérons Horse-ball, c'est d'la balle

Lors du premier forum des associations de l’histoire de la commune de Cérons, tous les clubs se sont réunis pour présenter leurs activités. Les associations sportives (tennis, handball, football) reprennent leur saison et recrutent de nouveaux sportifs.

De son côté, l’atelier de peinture « Les Parasols » quant à lui recherche aussi de nouveaux petits Matisse à former. L’atelier Expression des 2 rives, qui est un atelier théatre depuis 30 ans, a créé une chorale il y a trois ans. Elle s’est produite sur place, chanteurs tous en choeurs et accompagnés d’une guitare.

Au galop !

À ce rendez-vous, une seule association n’était pas Céronnaise, Les écuries de Saint-Selve, club d’équitation le plus proche du secteur. Très heureux d’être au forum de Cérons, ils en ont profité pour sortir le grand jeu : une démonstration de « horse-ball » (un mélange de basket et de rugby), réalisée par une partie de l’équipe championne de France en titre. Pour les plus petits, une petite balade à poney était au programme de la journée.

Les Parasols (atelier de peinture), Familles Rurales la Girondine, École de musique, Atelier expression des 2 Rives, Cérons Sports Loisirs (gym volontaire), Comité de jumelage, Cérons Handball, Football Club des Graves, Anciens combattants,Tennis Club Céronnais, Chasse Saint-Hubert, Les écuries de Saint-Selve.

Matthias Dufau