La Réole Hôpital Sud-Gironde : la CGT appelle à manifester ce jeudi

La CGT du centre hospitalier Sud-Gironde appelle à manifester le jeudi 29 septembre à 11h30 devant la mairie de La Réole pour protester contre « l’imposture » que représente à ses yeux le salon de la Silver economie.

Jean-Luc Huon, délégué CGT, explique le sens de cet appel à la grève et à la manifestation des personnels hospitaliers : « Les méthodes de management responsables de nombreux suicides chez Orange sont celles que l’ordre gestionnaire applique dans notre secteur du soin et de la prise en charge. Les burn-out et passages à l’acte se multiplient et sont révélateurs de la détresse des professionnels notamment des soignants. Nous faisons face à l’obsession de la rentabilité qui bafoue les valeurs et la dignité du soin. »

Dans ce contexte, le syndicaliste dénonce l’attitude des décideurs locaux :

Les grincheux dénonçant nos actions, les silencieux de la vie politique locale, les actifs tentant de discréditer la CGT se satisferaient-ils donc, dans un lit de l’hôpital, de ce manque d’humanité ?

Le syndicat appelle donc à la grève et à la manifestation dans le cadre du salon de la Silver économie. « Le cynisme et l’indécence vont plus loin : les 29 et 30 septembre à lieu à La Réole le salon de la Silver Economy ou salon du handicap et de la personne âgée. Les mêmes responsables sourds à nos sollicitations accompagneront le directeur du centre hospitalier Sud Gironde pour valoriser la rentabilité financière du handicap et de la personne âgée. Dites non à cette imposture : faites grève et venez manifester. »