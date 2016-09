Marmande Hôpital Necker: le lactarium de Marmande en première ligne

C’est le lactarium de Marmande qui devrait, notamment, être appelé à fournir le lait nécessaire aux grands prématurés d’Ile de France, suite à la suspension de la délivrance de lait du lactarium d’ïle de France survenue en ce début du mois de septembre, ainsi que le révèlent nos confrères du Point sur leur site internet.

Cette mesure de suspension de délivrance de lait maternel a été prise samedi par l‘AP-HP (assistance publique des hôpitaux de Paris), par mesure de précaution, suite à une suspicion de contamination de trois bébés par une bactérie, deux de ces bébés étant malheureusement décédés.

Dans un communiqué, l’AP-HP explique ainsi avoir eu «connaissance de trois cas de contamination de nouveaux nés grands prématurés (moins de 1 kg) dans deux de ses services de néonatalogie depuis le 6 août, par une bactérie appelée Bacillus Cereus. Il s’agit d’une bactérie fréquemment présente dans l’environnement, mais pouvant avoir des conséquences graves chez certains grands prématurés ou personnes fortement fragilisées. Deux des grands prématurés sont décédés sans qu’il soit possible à ce stade de dire si c’est l’infection qui est à l’origine de l’aggravation de leur état. Le troisième se porte bien».

Analyses en cours

Des analyses de souches sont en cours, leur résultat sera connu au plus tard en fin de semaine. «Ces trois grands prématurés ont notamment en commun d’avoir reçu, dans leur alimentation, du lait d’origine maternel délivré par le lactarium d’Île-de-France rattaché à l’hôpital Necker. A ce jour, les contrôles microbiologiques effectués sur les laits délivrés par le lactarium de Necker (y compris ceux administrés aux trois nouveaux nés concernés) ont tous été négatifs. Il n’est pas possible d’affirmer que ce lait soit à l’origine des contaminations, mais il n’est pas non plus possible de l’exclure à ce stade» poursuit le communiqué.

«C’est pourquoi, par mesure de précaution, il a été décidé de suspendre la délivrance de lait de ce lactarium, avec rappel des lots, en concertation étroite avec les autorités sanitaires. En parallèle, des enquêtes approfondies sont réalisées pour comprendre les causes des contaminations. Avec cette mesure de précaution, aucun nouveau-né n’est donc actuellement exposé au lait suspecté de pouvoir être à l’origine de la contamination des trois cas identifiés».

Des mesures ont bien évidemment été prises pour que les grands prématurés d’Ile de France puissent continuer à recevoir du lait; celui-ci devrait provenir notamment du lactarium de Marmande (rattaché au CHU de Bordeaux), le seul habilité à produire du lait maternel lyophilisé, comme le précise Le Point.