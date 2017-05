Raphaël Bouchard, directeur du centre hospitalier de Cadillac, a reçu les agents recrutés au cours des six derniers mois.

Ils sont 131 hommes et femmes, ces agents dont la prise de fonction s’étale de novembre 2016… au matin même de la cérémonie.

Ils occupent des postes divers, depuis les soignants jusqu’au personnels administratifs et techniques.

On dénombre également 13 internes en médecine. Le directeur « estime que la prise de contact est importante entre les professionnels d’un établissement qui compte plus de 1.300 salariés ».

Maison des usagers

« Ils font fonctionner 464 lits d’hospitalisation complète et 178 places d’hospitalisation en pédiatrie».

Auxquels il convient d’ajouter 43 centres spécifiques pour adultes, enfants et adolescents, pratiquant la psychiatrie, la psychologie, depuis les soins intensifs jusqu’à l’accueil familial thérapeutique.

Il insiste sur «la bonne santé de l’établissement et des projets pour les années à venir».

D’importants travaux de rénovation sont programmés, qui visent à reconstruire et rénover les bâtiments existants, restructurer la cuisine centrale et la pharmacie et ouvrir prochainement une Maison des usagers.

Ces agrandissements entraîneront un renforcement des équipes, comme celle du Centre d’accueil spécialisé dans le repérage et le traitement des traumatismes psychiques qui, « ouvert en novembre, est déjà victime de son succès », de l’addictologie, tandis que l’ouverture d’un Home d’accueil thérapeutique intersectoriel est prévue à Mérignac et un centre de consultations spécialisées à Cadillac.

Ces extensions permettront l’ouverture de nouveaux services et, en conséquent, le recrutement de nouveaux professionnels venant renforcer les équipes déjà existantes.

Ce week-end, le centre hospitalier célèbre ses 400 ans d’existence.

Any Manuel