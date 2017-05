Honneur-Promotion. Léognan fait l'exploit, Pays Médoc résiste

Honneur : Les Léognanais ont sans aucun doute réussi la performance de ce premier tour en disposant des Basques de Bardos (10-9). Ils tomberont de nouveau sur un os lors du tour suivant en étant opposé à Saint-Gaudens (facile vainqueur de Rivesaltes, 41-13) avec à la clé une place en Fédérale 3. De leur côté, les Gujanais ont enchaîné avec leur 22e succès d’affilée cette saison. Ils ont disposé de Montesquieu-Volvestre (52-7), ne laissant guère de place au suspense lors de cette rencontre. Ils seront opposés à Ribérac (vainqueur 23-19 de Saint-Simon) au tour suivant.

>>> Aliki Fakate sait où il jouera la saison prochaine

Promotion : Il ne reste que Pays Médoc en course. Les Médocains ont en effet disposé de Portet-sur-Garonne (13-6), se donnant ainsi le droit de poursuivre leur route et d’affronter les Haut-Pyrénéens de Oursbelille-Bordères. La saison est donc dorénavant terminée pour Cestas, qui a pourtant longtemps espéré face à Saint-Céré (10-15) et Cadaujac qui n’a pas démérité, loin s’en faut, face aux Landais de Tartas (19-25).