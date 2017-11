Honneur : Pays Médoc, Léognan, Castillon et Labouheyre voyagent bien

Léognan est toujours invaincu après sa victoire à Gabarret mais Labouheyre ne lâche rien en s’imposant chez la lanterne rouge. Castillon est en phase ascendante et Roquefort en a fait les frais. Pays Médoc est en embuscade grâce à sa nouvelle victoire, à Biscarrosse en l’occurrence, et enfin Gradignan n’a pas réussi à dompter l’autre promu Cadaujac.

Gabarret 11-30 Léognan

“Cela confirme que Léognan est le favori de la poule, avec Labouheyre, et qu’il se déplace bien en arrivant à marquer beaucoup de points, même à l’extérieur. Et nous concernant, cela nous rassure moyennement car nous recevons Gabarret dimanche et les Landais vont vouloir venir récupérer chez nous les points perdus.”

Roquefort 15-27 Castillon

“Castillon s’est pris les pieds dans la tapis chez nous lors de la première journée mais nous avons bien senti qu’il y avait des acquis. Là, ils s’imposent à Roquefort, une victoire significative qui prouve que pour réussir à l’extérieur, il faut produire du jeu et qu’il va falloir compter avec eux.”

Mimizan 7-19 Labouheyre

“A priori, on pouvait s’attendre à un plus gros score dans ce match des extrêmes mais Mimizan va s’accrocher. La preuve. Il sera compliqué de gagner là-bas et ce match le prouve même si le classement est plutôt cruel actuellement pour eux.”

Gradignan 21-21 Cadaujac

“Nous avons joué les deux et ce sont deux belles équipes. J’aurais peut-être mis une pièce sur Gradignan mais ce résultat au final ne me surprend pas. Cadaujac, c’est très solide devant et ils vont poser des problèmes à bien des équipes, c’est évident.”

Biscarrosse 23-33 Pays-Médoc

“On fait une très bonne entame en mettant beaucoup de rythme et beaucoup de points dans la première demi-heure. De plus, pour l’instant, on reste le petit promu et cela nous arrange. Ensuite, Biscarrosse est revenu et le jeu s’est équilibré parce qu’ils n’ont pas lâché le morceau. Maintenant, gagner là-bas reste une performance.”