Honneur : Léognan en impose et Labouheyre étonne encore

Léognan est passé avec succès au révélateur gradignanais alors que Labouheyre finissait par s’imposer à Gabarret. Biscarrosse et Pays Médoc l’emportent eux avec autorité, Roquefort s’imposant face à Mimizan. Thierry Gonzalez, le coach bouheyrot, revient pour nous sur l’ensemble de ces résultats.

Biscarrosse 38-13 Castillon

“Biscarrosse est beaucoup mieux que la saison passée, c’est évident, mais je suis avant tout étonné que Castillon n’y arrive pas en ce début de saison. Il va leur falloir vite se remettre les idées en place.”

Gabarret 23-25 Labouheyre

“On a été catastrophique et malgré tout, on revient sur la fin pour l’emporter. On va dire que le résultat est bon car nous n’avions jamais gagné à Gabarret mais pour la manière, il faudra repasser.”

Roquefort 24-18 Mimizan

“Roquefort toujours solide et qui fait sa loi à la maison. Cela ne surprend personne. Je pense par contre que Mimizan est en reconstruction. Résultat conforme à la logique et nous attendons Roquefort de pied ferme.”

Pays Médoc 28-6 Cadaujac

“Je ne connais ni l’un ni l’autre mais je crois savoir que Pays Médoc, c’est très solide et à domicile, il doit falloir se les cogner. Les deux promus sont de toute façon à prendre très au sérieux.”

Gradignan 6-10 Léognan

“Léognan est le grand favori et on va sûrement compter leurs défaites sur les doigts d’une main. La machine est en route et il sera difficile de les prendre compte tenu des qualités de leur effectif.”