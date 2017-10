Honneur : Labouheyre et Léognan font la course en tête

Léognan a éprouvé du mal à dompter Biscarrosse (28-23), des Landais désormais quatrièmes. Castillon a gagné avec brio son premier match cette saison (30-13). Labouheyre poursuit sa démonstration et s’installe à la première place de la poule (34-10). Cadaujac corrige une formation de Mimizan clairement en difficulté (49-20) et enfin Pays Médoc engrange des points avec une deuxième victoire consécutive (33-30).

Léognan 28-23 Biscarrosse

“On a raté notre début de match et nous avons pris un carton rouge qui nous a rapidement fait jouer à quatorze. Ensuite, nous avons pu compter sur les fautes faites par Biscarrosse pour revenir dans le match mais c’est resté serré jusqu’au bout.”

Castillon 30-13 Gabarret

“Castillon n’a pas vraiment réussi son début de saison ce qui a un peu surpris tout le monde mais là je pense que c’est parti, leur saison est lancée, et comme il fallait s’y attendre il faudra compter avec eux ».

Labouheyre 34-10 Roquefort

“Labouheyre ce n’est surtout pas une surprise. Là aussi chacun sait bien qu’ils ont l’équipe pour embêter le plus grand nombre et jouer le haut de tableau et puis gagner là-bas sera compliqué pour tout le monde.”

Cadaujac 49-20 Mimizan

“Il me semble que la saison va être compliquée pour Mimizan, comme pour Rochefort d’ailleurs, la faute à des effectifs un peu justes. Cela n’enlève rien à la victoire de Cadaujac par ailleurs.”

Pays-Médoc 33-30 Gradignan

“Aller gagner à Pays Médoc ne sera pas facile et le fait que Gradignan soit venu mourir à trois points est significatif. De toute façon, dans cette poule, ça sera compliqué presque chaque dimanche.”